МВД Великобритании разрешило выдать Ассанжа США

МВД Великобритании подписало разрешение на выдачу Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение в пятницу, 14 июня, примет суд. В США основателю WikiLeaks предъявлены 17 обвинений. Главное из них - публикация секретных документов о войне в Афганистане и Ираке. Прокуроры в США обвинили его в том, что он помог бывшей военнослужащей Челси Мэннинг взломать компьютеры Пентагона.

Сам Ассанж называет свое преследование в США политическим.

Основатель WikiLeaks скрывался от правосудия США и Швеции (там его обвиняли в изнасиловании) на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года по апрель 2019. Тогда Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала его. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Великобритания обещала, что не выдаст Ассанжа ни в одну страну, где ему грозит смертная казнь. Американские СМИ сообщали, что такую меру наказания к Ассанжу не применят. Но в сумме по всем статьям обвинения он может получить 175 лет тюрьмы.