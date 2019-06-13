Минюст потребовал ликвидации нескольких политических партий

Министерство юстиции России потребовало в суде ликвидации российских политических партий "Альянс зеленых", "За женщин России", "Союз горожан", "Города России", "Партия пенсионеров России", "Народная партия России" и "Социал-демократическая партия России".

Причиной для ликвидации стало то, что эти партии не участвовали в выборах в течение последних семи лет, а именно не выдвигали кандидатов минимум в 10% российских регионов. По закону, если партия не участвует в выборах, то она подлежит ликвидации.

По данным РБК, Верховный суд ликвидирует партии в течение недели. В этом случае количество зарегистрированных партий сократится на 10%. Сейчас их в России шестьдесят одна.

Три из ликвидируемых партий - "Союз горожан", "Народная партия России" и "Социал-демократическая партия" - связаны с политтехнологом и бывшим кандидатом в президенты России Андреем Богдановым.

Богданов заявил, что отстаивать их в суде не будет. По его словам, "их закрывают правильно", а "возмущаются только идиоты и неучи, которые не читают закон". При этом Богданов не исключил, что создаст новые партии для участия в парламентских выборах 2021 года.

Член совета движения "Голос" Станислав Андрейчук, комментируя ликвидацию партий, отметил, что многие из них создавались под конкретные выборы - в частности, с целью провести своих людей в составы избирательных комиссий.