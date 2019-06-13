В Белоруссии привели в исполнение очередной смертный приговор. Расстрелян один из осужденных за убийство трех человек с особой жестокостью Александр Жильников. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на родственников осуждённого.

О судьбе второго заключенного, который отбывает наказание по этому же делу, Вячеслава Сухарко, пока ничего не известно. Обычно смертные приговоры в Белоруссии приводят в исполнение одновременно для все осужденных.

В мае адвокаты начали готовить жалобу на приговор в связи с новыми обстоятельствами по делу. Однако не успели ее подать. С просьбой о приостановке приговора к белорусским властям также обращался Комитет по правам человека ООН.

Белоруссия - единственная страна в Европе, где по-прежнему действует смертная казнь. В прошлом году в стране расстреляли четырёх человек. А за годы независимости с начала 1990-х годов - более 400. Евросоюз требует от Минска отменить эту меру наказания.