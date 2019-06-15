От АЛЖИРа до Кубы. Азарий Плисецкий. Эфир в 20:05

В новом выпуске «Культа личности» – знаменитый танцовщик и педагог, представитель великого артистического клана Мессереров-Плисецких.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 15 июня 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова танцовщик и балетмейстер Азарий Плисецкий
В новом выпуске «Культа личности» – знаменитый танцовщик и педагог, представитель великого артистического клана Мессереров-Плисецких.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 15 июня 2019 года в 20.05
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