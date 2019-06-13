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В Азербайджане арестовали журналиста по обвинению в госизмене

Azerbaijan. Baku. Azerbaijan's Supreme Court has commuted a seven-and-a-half-year prison sentence against prominent human rights lawyer Intigam Aliyev, paving the way for his release after nearly a year in prison.

В Азербайджане арестовали журналиста Полада Асланова. Его обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.

Асланов учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com. Следователи утверждают, что журналист тайно встречался за границей с сотрудниками иностранных спецслужб и получал от них вознаграждение. Служба госбезопасности также отмечает, что Асланов знакомил с представителями иностранных спецслужб других журналистов.

Правозащитники неоднократно указывали на притеснения журналистов в Азербайджане со стороны властей. В рейтинге свободы слова организации "Репортёры без границ" за 2019 год страна находится на 166 месте из 180. Годом ранее Азербайджан занимал 163 строчку рейтинга.

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