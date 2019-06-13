Израильтяне-ликвидаторы аварии на ЧАЭС не получают господдержки

Около 1500 ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих в Израиле, не получают должную социальную и медицинскую помощь, пишет The Times of Israel.

В 2001 году в Израиле был принят закон о статусе ликвидаторов. Закон определяет их право на государственное жильё, пособие и лечение в специальном медицинском учреждении, которое до сих пор не было создано. По данным издания, с момента принятия закона государство не исполняло его и не выделяло средства на его реализацию.

10 января 2018 года в израильском Кнессете прошло заседание комиссии, на котором обсуждалось положение ликвидаторов, живущих в Израиле. Им выплачивают 5700 шекелей (около 100 тысяч рублей) в год. Остальные части закона, как отметили в организации, которая занимается правовой помощью жителям и гражданам страны, не выполняются.

Министр здравоохранения Яаков Лицман предположил, что ликвидаторы чернобыльской катастрофы страдают от того, что "большинство из них — курильщики, и рак в их случае является следствием этого", утверждает журналист The Times of Israel. При этом страховые компании отказываются страховать жизни ликвидаторов из-за нахождения в "группе риска", которая предполагает высокий уровень заболеваемости после работы с атомным реактором.

Около 5000 ликвидаторов репатриировались в Израиль в начале 1990-х годов, в живых осталось менее 1500.

26 апреля 1986 года вблизи города Припять (современная Украина) в результате взрыва на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров. Авария считается крупнейшей в своём роде за всю историю атомной энергетики.

После аварии в 30-километровую зону вокруг АЭС стали прибывать специалисты для проведения работ на аварийном блоке и вокруг него. Этих людей позднее стали называть "ликвидаторами". Они работали в опасной зоне посменно. Общее количество ликвидаторов за все годы работ составило около 600 тысяч.