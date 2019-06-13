Борис Джонсон лидирует на выборах главы Консервативной партии

Депутат палаты общин и бывший министра иностранных дел Борис Джонсон лидирует по итогам первого тура выборов нового главы Консервативной партии Великобритании. Голосование проходило среди тори, в нем участвовали только консерваторы.

Второе место занял министр иностранных дел Джереми Хант. На третьем месте – министр по делам экологии Майкл Гоув. Всего во второй раунд голосования прошли семь человек. Голосование пройдёт 18 июня.

В мае премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. 7 июня она покинула пост главы Консервативной партии. Мэй приняла такое решение после неудачных попыток договориться с парламентом о принятии соглашения об условиях выхода королевства из Евросоюза.