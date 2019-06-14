Российские полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде впервые с 2015 года. Об этом сообщают "Коммерсантъ" и "Фонтанка". В МВД подтвердили подлинность документа.

По данным Ассоциации туроператоров, в список разрешенных к посещению стран добавились также Объединенные Арабские Эмираты и индонезийский остров Бали. Заявки на бронирование туров в эти страны от сотрудников Росгвардии стали поступать ещё с начала июня, отметили в ассоциации.

В феврале 2015 года появилась информация, что глава МВД Владимир Колокольцев установил особый порядок, в соответствии с которым любой выезд полицейских за границу может быть осуществлен только с письменного одобрения руководства. Причиной распоряжения стало опасение, что в отдельных странах сотрудников российских правоохранительных органов могут арестовать по требованию США.

Список из 116 государств, не рекомендованных к посещению сотрудниками МВД из-за возможных провокаций, был составлен Министерством иностранных дел России в 2014 году. В дальнейшем он несколько раз корректировался, в частности, из него исключили страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу.

На начало 2018 года в список стран, разрешенных для посещения российскими полицейскими, входили 13 государств.