Омский областной суд отменил решение суда первой инстанции и прекратил дело, в рамках которого дизайнера обвинили в пропаганде нацизма. Ранее Илью Фришмана оштрафовали за публикацию в соцсети отрывков из пародии "Первого канала" на фильм "17 мгновений весны".

В областном суде на стороне осуждённого выступил омский прокурор, суд назначил экспертизу. В итоге эксперт пришёл к выводу, что пропаганды запрещенной идеологии в опубликованных Фришманом мемах на основе фильма "Бункер" нет, сообщает телеграм-канал юридической службы "Апология протеста".

Фришман в беседе с "Сибирь.Реалии" не упоминал пародию на "Бункер". Он рассказывал, что причиной его преследования стал размещённый им 9 лет назад фрагмент юмористической передачи Первого канала "Большая разница". Это пародия на фильмы "17 мгновений весны" и "Ликвидация". У актёров, игравших Штирлица, Мюллера и Гитлера, на рукаве была видна свастика, которую местные полицейские сочли запрещённой.

12 апреля Илью Фришмана оштрафовали за демонстрацию нацистской атрибутики.

"Это полнейший абсурд. Еврея осудили за пропаганду нацизма. Чья семья прямо пострадала от нацистской Германии, моя прабабушка умерла в газовой камере концлагеря Хельмно, а прадедушка умер в немецком гетто. Да ещё и за ролик, который демонстрировался по Первому федеральному каналу", – заявил тогда Фришман.



Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде России, в 2017 году суды вынесли 1655 решений по статье о пропаганде нацизма. Большую часть нарушителей оштрафовали, но около 10 процентов были арестованы. В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению 11 жалоб от россиян, наказанных за публикацию изображения свастики.​