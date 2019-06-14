Полиция заподозрила 60-летнего пенсионера в порче памятника Ельцину

Полиция заподозрила 60-летнего пенсионера в порче памятника первому президенту России Борису Ельцину в Екатеринбурге. Против него возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, ему грозят обязательные работы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы городского МВД.

8 июня постамент памятника Ельцину был разрисован красной краской. В тот же день он был очищен, сообщало издание Znak. Памятник первому президенту России расположен в деловом центре города, рядом с Президентским центром наследия Ельцина. Его установка вызвала протесты городских коммунистов, памятник несколько раз в своей истории подвергался вандализму.