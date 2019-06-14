Кирилл: протесты против храма в сквере были "спланированной акцией"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в конфликте вокруг строительства православного собора в сквере в центре Екатеринбурга "присутствовало политическое измерение", а борьба против сооружения храма была "хорошо спланированной акцией", для участия в которой "организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге".

Такое мнение предстоятель Русской православной церкви высказал, выступая в четверг на заседании Высшего церковного совета. Его выступление полностью приводит сайт РПЦ. Темы храма в Екатеринбурге Кирилл коснулся, рассуждая о важности работы церкви с молодёжью, в том числе в социальных сетях.

"Идея построить храм в этом месте была совершенно логична; справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди. То есть предполагалось превратить это место в самое замечательное место города — и что в результате? А в результате мы получили то, что получили" - говорит Кирилл. Он считает, что часть вины за случившееся лежит на организаторах строителсьтва, которые вовремя не представили проект храма общественности. "Мы имеем моральное, историческое право строить и восстанавливать храмы, но нам следует это делать таким образом, чтобы строительство объединяло людей" - утверждает патриарх. Кто именно, по его мнению, "организовал" группу молодёжи на борьбу против сооружения храма в сквере, он не пояснил.