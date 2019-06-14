Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновной компанию "Океанариум ДВ", одну из четырёх фирм, отловивших косаток и белух из "китовой тюрьмы", в нарушении правил рыболовства. Компании назначен штраф в 56 миллионов рублей, пишут "РИА Новости".

Документы по административным делам о нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство в отношении всех четырёх фирм в суд передало региональное пограничное управление ФСБ. Рассмотрение дела "Океанариум ДВ" началось во вторник, 11 июня, когда было заявлено, что с нарушениями выловлены три косатки.

Фирме вменили несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток и места лова, отметив, что на судах китоловов не было ветеринарного врача. Юристы ответчика вину не признали, но в пятницу, 14 июня, к материалам дела были приобщены акты ветеринарного обследования животных и оценка их стоимости торгово-промышленной палатой. Защита просила перенести заседание из-за отсутствия адвоката и свидетеля, но суд отказал.

​7 июня суд в Приморье оштрафовал компанию "Белый кит" на 28,2 млн рублей, признав её виновной в нарушении правил рыболовства в связи с отловом косаток и белух, которые содержатся в так называемой "китовой тюрьме". Аналогичные дела в отношении компаний "Сочинский дельфинарий" и "Афалина" суд рассмотрит 19 и 17 июня.