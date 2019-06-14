Сторонники Сальвини и Ле Пен создали фракцию в Европарламенте

В Европейском парламенте сформирована фракция правых популистов-евроскептиков. В неё вошли 73 депутата. Таким образом, новая группа станет пятой по численности в новом созыве Европарламента.

Фракция, которая получила название "Идентичность и демократия", стала преемницей существовавшей в прошлом созыве фракции "Европа наций и свобод". Больше половины её депутатов представляют Италию и Францию. Это представители "Лиги" вице-премьера Италии Маттео Сальвини и "Национальной ассамблеи" Марин Ле Пен. Эти политические силы в своих странах заняли первые места на выборах в Европарламент.

Кроме того, в новую фракцию вошли депутаты от "Альтернативы для Германии", австрийской Партии свободы, бельгийского "Фламандского интереса", чешской "Свободы и прямой демократии", финской партии "Финны", датской Народной партии и эстонской Консервативной народной партии – она входит в правящую коалицию в Эстонии. 29 депутатов от британской партии "Брекзит" Найджела Фараджа в блок не вошли.

Входящие в блок партии выступают против миграции и за укрепление роли национальных государств и уменьшение полномочий Евросоюза. Они также поддерживают снятие санкций с России.

По итогам выборов в Европарламент на первом месте – правоцентристская Европейская народная партия, однако её позиции ослабли, как и социал-демократов. Сильнее, напротив, стали фракции либералов и зелёных. Кто сформирует новую Европейскую комиссию – пока не ясно.