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В Казани обвиняемые в убийстве студента из Чада получили больше 20 лет

На суде по делу об убийстве студента из Чада

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Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об убийстве студента из Чада и нападении националистов на приезжих, сообщает Idel.Реалии. Руслан Архипов получил 24 года лишения свободы, Роман Халилов – 24 с половиной. Ранее коллегия присяжных постановила, что они не заслуживают снисхождения.

Еще двое обвиняемых – Адель Аскаров и Ростислав Малахов – получили четыре и три года колонии соответственно. По версии следствия, все четверо состояли в неонацистской группировке, но Аскаров и Малахов не участвовали в нападениях на приезжих.

Все обвиняемые отрицают вину, хотя изначально Архипов и Халилов сознались в нескольких нападениях, в том числе на 24-летнего студента из Чада, которого забили насмерть в феврале 2017 года.

С марта 2017 года Малахов, Архипов и Халилов находились в СИЗО. Аскаров – под подпиской о невыезде.

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