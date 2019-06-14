В среду следствие даст пресс-конференцию по делу "Боинга" MH17

Международная Совместная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу малайзийского "Боинга-777" над Донбассом в июле 2014 года, в среду 19 июня даст пресс-конференцию, на которой проинформирует общественность о новых обстоятельствах в расследовании уголовного дела.

Об этом сообщают нидерландские СМИ. Информацию о подготовке пресс-конференции подтверждает расследовательская группа Bellingcat, которая также заявляет, что на будущей неделе опубликует новые расследования, посвящённое катастрофе рейса MH17.

По данным издания NOS, на пресс-конференции впервые могут быть названы первые имена подозреваемых в гибели "Боинга". Официально об этом не сообщается.

До пресс-конференции следователи расскажут о новых обстоятельствах дела родственникам жертв.