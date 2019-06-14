В среду следствие даст пресс-конференцию по делу "Боинга" MH17

Международная Совместная следственная группа (JIT), расследующая катастрофу малайзийского "Боинга-777" над Донбассом в июле 2014 года, в среду 19 июня даст пресс-конференцию, на которой проинформирует общественность о новых обстоятельствах в расследовании уголовного дела.
Об этом сообщают нидерландские СМИ. Информацию о подготовке пресс-конференции подтверждает расследовательская группа Bellingcat, которая также заявляет, что на будущей неделе опубликует новые расследования, посвящённое катастрофе рейса MH17.
По данным издания NOS, на пресс-конференции впервые могут быть названы первые имена подозреваемых в гибели "Боинга". Официально об этом не сообщается.
До пресс-конференции следователи расскажут о новых обстоятельствах дела родственникам жертв.
- В последний раз Совместная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, проводила пресс-конференцию в мае прошлого года. На ней было объявлено, что следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российской 53-й бригаде ПВО из Курска, с территории, подконтрольной поддерживаемым Россией сепаратистам.
- После этого Нидерланды и Австралия заявили, что Россия должна признать свою ответственность за катастрофу. В нынешнем году начались закрытые консультации между Россией и двумя этими странами. Официально Москва не признаёт какую-либо ответственность. Она утверждает, что "Боинг" был сбит ракетой, ещё в советские времена поставленной на Украину.
- Жертвами катастрофы "Боинга" над Донбассом стали 298 человек, большинство - граждане Нидерландов.
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