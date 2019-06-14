Голунов надеется, что марш 12 июня не станет "точкой" в его истории

Журналист "Медузы" Иван Голунов, с которого были сняты уголовные обвинения после массовой общественной кампании, сказал, что не пришёл на марш в свою поддержку 12 июня, опасаясь, что его присутствие может привести к эскалации ситуации и задержаниям участников несогласованного шествия.

При этом Голунов признал, что задержания произошли, даже несмотря на его отсутствие. Он сказал, что благодарен всем, кто его поддерживал.

Иван Голунов дал интервью Ксении Собчак. Оно вышло в прямом эфире на её Youtube-канале.

Журналист "Медузы" выразил надежду, что марш 12 июня не поставил точку в его истории, и сказал, что будет пытаться содействовать диалогу между гражданским обществом и властями.

По словам Голунова, 12 журналистов из 5 изданий теперь принимают участие над подготовкой к публикации его расследования о похоронном бизнесе в Москве и Московской области. Журналист подтвердил, что в нём упоминаются, помимо прочего, руководитель УФСБ по Москве Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, а также руководство ГУП "Ритуал" и его бизнес-партнёры. Он прямо не обвинил героев своего будущего расследования в том, что они способствовали его уголовному преследованию.

Голунов рассказал Собчак о подробностях своего задержания, следственных действий и обыска у него в квартире. Он по-прежнему не знает, кто именно, как и когда подбросил наркотики в его рюкзак и квартиру.

По словам Голунова, он по-прежнему испытывает опасения за свою безопасность, однако не намерен ни переезжать, ни уезжать за границу.