В Пскове мать арестованного активиста Артёма Милушкина Ирина в пятницу вышла к зданию регионального УМВД с одиночным пикетом. Она принесла плакат с надписью ”Свободу Артему Милушкину. 5 месяцев в СИЗО“.

К ней сразу подошли трое полицейских, ещё несколько стояли неподалёку в штатском и вели видеосъёмку. Они переписали у Ирины Милушкиной паспортные данные и возражали против работы на месте проведения акции журналиста “Радио Свободы", ссылаясь на то, что действие происходит у их административного здания.

“Я с начала дела Ивана Голунова искала возможность выйти. Мне кажется, эти дела похожи. Я даже звонила адвокату Ивана, когда он ещё был под арестом, и просила передать тому слова поддержки. Мой сын Артём Милушкин находится в СИЗО уже 5 месяцев. Он потерян и подавлен. У него тяжелая бронхиальная астма и гипертония. Он никогда не имел дело с наркотиками. Это, наверное, из-за его политической активности кто-то сводит счёты”, – рассказала Ирина Милушкина.