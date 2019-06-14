В Пскове мать арестованного активиста Артёма Милушкина Ирина в пятницу вышла к зданию регионального УМВД с одиночным пикетом. Она принесла плакат с надписью ”Свободу Артему Милушкину. 5 месяцев в СИЗО“.
К ней сразу подошли трое полицейских, ещё несколько стояли неподалёку в штатском и вели видеосъёмку. Они переписали у Ирины Милушкиной паспортные данные и возражали против работы на месте проведения акции журналиста “Радио Свободы", ссылаясь на то, что действие происходит у их административного здания.
“Я с начала дела Ивана Голунова искала возможность выйти. Мне кажется, эти дела похожи. Я даже звонила адвокату Ивана, когда он ещё был под арестом, и просила передать тому слова поддержки. Мой сын Артём Милушкин находится в СИЗО уже 5 месяцев. Он потерян и подавлен. У него тяжелая бронхиальная астма и гипертония. Он никогда не имел дело с наркотиками. Это, наверное, из-за его политической активности кто-то сводит счёты”, – рассказала Ирина Милушкина.
- Супруги Милушкины были арестованы судом 18 января по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков. Артём Милушкин заключён под стражу, его жена Лия находится под домашним арестом. Вину они не признают и считают дело политическим.
- Милушкиных задержали 16 января. В дом Артёма и Лии ворвались сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков в сопровождении спецназа в масках и с оружием. Они выбили стекла, напугав малолетних детей, надели на супругов наручники и провели четырёхчасовой обыск.
- Срок содержания Артема Милушкина в СИЗО и Лии Милушкиной под домашним арестом в рамках предварительного следствия постоянно продлевается. Сторона защиты считает это давлением на активистов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.