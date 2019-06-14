В Томске учителя и воспитатели вышли на пикет с требованием повышения заработной платы. Педагоги настаивают на том, что городские власти обязаны повысить их оклады до 45 процентов от общей зарплаты. Сейчас она составляет примерно 30 процентов. Как сообщили организаторы акции протеста "Агентству новостей ТВ-2", всего на площадь в центре города вышли более 300 человек, с плакатами они простояли более получаса.



К требованиям педагогов также присоединились работники учреждений культуры. Участники акции ждут от властей решения вопроса до 1-го июля, в противном случае обещают продолжить пикеты протеста в августе. Они также заявляют, что впервые за 10 лет собрались по поводу повышения зарплат. Учителя ссылаются на то, что их оклады должны были быть увеличены по постановлению областной администрации от декабря 2018 года, однако мэрия Томска так и не выполнила его. При этом в районах области педагоги уже получили дополнительные выплаты.

Окладная часть зарплаты педагогов в Томске составляет больше семи тысяч рублей. В соответствии с рекомендациями Российской трехсторонней комиссии, она должна измениться до 10 500 рублей.