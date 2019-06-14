"Роснефть" обвинила Reuters в тотальной слежке за Сечиным

Нефтяная компания "Роснефть", главным акционером которой является российское государство, обвинила агентство Reuters в тотальной слежке за своим главным исполнительным директором Игорем Сечиным и членами его семьи. В компании заявили, что наблюдение журналистами за топ-менеджером ведётся с "использованием технологии специальных служб". Так компания отреагировала на расследование агентства, заподозрившего использование Сечиным служебного самолёта для личных целей.

14 июня агентство опубликовало расследование, в котором утверждалось, что самолёты "Роснефти" могут использоваться для отдыха Сечина и людей из его окружения. В тексте отмечалось, что в 2015-2019 годах самолёты компании летали на Мальдивы, Мальорку и Сардинию, когда там отдыхал Сечин или близкие ему люди.

Из 290 полётов служебных самолётов агентство обнаружило официальные мероприятия только в 42 случаях. В компании заявили, что трудовое соглашение с Сечиным предусматривает, что он и члены его семьи обеспечиваются транспортом в отпусках, а самолёты используются "в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами".

В апреле, в ответ на предыдущие вопросы Reuters об использовании корпоративных самолетов друзьями или членами семьи сотрудников компании, Роснефть сообщала, что "никаких частных перевозок членов семьи за счёт компании не осуществлялось".

В тексте агентства отмечено, что вся информация в материале собрана по общедоступным данным.