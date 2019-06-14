Луценко: задержан бывший глава избирательной комиссии "ДНР"

В Киеве 14 июня был задержан бывший руководитель так называемой "Центральной избирательной комиссии" самопровозглашённой "Донецкой народной республики" Роман Лягин. Он обвиняется в государственной измене. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Киевский суд арестовал Лягина на 60 суток без альтернативы залога, уточнила пресс-секретарь Генпрокурора.

По версии следствия, Роман Лягин в мае 2014 года возглавил ЦИК в Донецкой области и лично организовал "референдум" о независимости "ДНР", который Киев и страны Запада считают незаконным. 12 мая 2014 года был провозглашен государственный суверенитет "Донецкой народной республики".