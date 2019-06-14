Следователи Еврокомиссии выявили "дезинформацию" со стороны России

Следователи Европейской комиссии опубликовали в пятницу отчет о своей деятельности. Среди главных выводов авторов отчёта - внешние источники из России пытались повлиять на недавние выборы в Европарламент с помощью дезинформации.

Собранные данные в настоящее время пока не позволяют говорить об "отчетливой" кампании дезинформации. Однако, собранные факты изобличают ведущуюся деятельность по дезинформации со стороны российских источников. Эта деятельность направлена на подавление явки на выборы и влияние на предпочтения избирателей, говорится в отчёте.

Рабочей группе Еврокомиссии удалось за период с начала 2019 года обнаружить 998 случаев российской дезинформации. За аналогичный период 2018 года было обнаружено более чем в два раза меньше таких случаев.