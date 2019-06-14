Выходцы из Чечни расширяют преступный промысел в Германии

Вымогательство, "крышевание", охранный бизнес стали реальностью в Берлине 2019 года. По словам представителя профсоюза берлинской полиции Беньямина Ендро, подобные правонарушения в немецкой столице все чаще совершают выходцы с Северного Кавказа и, в частности, из Чечни.

Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структур организованной преступности в Берлине, заявил корреспонденту русский редакции Deutsche Welle Беньямин Ендро. ​

В крупных конфликтах с применением насилия они все чаще фигурируют в качестве подозреваемых. Меняется и сфера их преступной деятельности: если раньше чеченцев привлекали в качестве грубой физической силы, то теперь они сами начали зарабатывать в разных сферах теневой экономики – от торговли наркотиками до пресловутого "крышевания". Как отмечает Беньямин Ендро, "в силу своего опыта и жестокости у них очевидные конкурентные преимущества".

Представитель берлинской полиции отметил, что среди чеченцев есть люди с опытом боевых действий, которые не стесняются применять оружие, будь то ножи, пистолеты или автоматы Калашникова.

Представители чеченской диаспоры в Германии не одобряют усиливающихся разговоров о "чеченской мафии". В минувшие выходные они провели акцию протеста в центре Берлина, у Бранденбургских ворот. Её участиники заявили, что протестуют против античеченской кампании в СМИ и участившихся фактов депортации.

Последний раз в Германии чеченцы фигурировали в полицейских сводках около месяца назад. Берлинская полиция задержала семерых выходцев из Чечни и конфисковала у них в общей сложности десять килограммов марихуаны, пистолет с боеприпасами и две гранаты.