В Париже состоялся суд по искам к автору книги "Сети Кремля во Франции"

Суд Парижа частично удовлетворил претензии героев книги "Сети Кремля во Франции" к французской исследовательнице Сесиль Вессье. Как сообщает Международное французское радио (RFI), в пятницу, 14 июня, суд удовлетворил только один из шести исков о диффамации, поданных против автора книги.

Диффамацией суд признал лишь один отрывок из книги профессора университета Ренн-2 и специалиста по России, касающийся блогера Оливье Беруйе. Автор и ее издатель приговорены к условному штрафу и выплате умеренной компенсации блогеру.

Шесть человек подали иски против Сесиль Вессье и ее издателя Мари-Эдит Алуф (издательство Les Petits Matins) после выхода книги «Сети Кремля во Франции» три года назад. Книга стала первым масштабным исследованием проблемы российского влияния во Франции, опубликованным за год до того, как об этом влиянии массово заговорили в связи с предвыборной президентской кампанией. На суде Вессье отмечала, что ее целью было «составить картографию (этого влияния) и показать, как очень разные группы людей по очень разным причинам воспроизводят одни и те же кремлевские нарративы».

Слушания по искам длились два дня, 14 и 15 марта, сопровождались бурными политическими дебатами и завершились призывом прокурора оправдать Сесиль Вессье и ее издателя Мари-Эдит Алуф

Шесть истцов посчитали диффамацией упоминание своей принадлежности к «кремлевских сетям». Это глава Координационного совета российских соотечественников во Франции и организатор местного «Бессмертного полка» Георгий Шепелев, блогер Оливье Беруйе, экс-советник лидера французских крайне левых Жан-Люка Меланшона по международной политике Джордже Кузманович, его жена, автор диссертации об Александре Дугине и чиновница в Национальном собрании Вера Никольски, блогер из Французской Полинезии Пьер Ламблe и швейцарская писательница Элен Ришар-Фавр.

Слушания по искам длились два дня, 14 и 15 марта, сопровождались бурными политическими дебатами и завершились призывом прокурора оправдать Сесиль Вессье и ее издателя Мари-Эдит Алуф. Прокурор, назвавшая процесс «политическим», не нашла в книге признаков диффамации, которая во французском праве определяется как «утверждение или приписывание кому-либо фактов», наносящих ущерб чести и достоинству.

France-Presse отмечает, что шесть исков к Сесиль Вессье касались двух десятков отрывков ее книги. Во всех этих отрывках, кроме одного, суд не нашел признаков диффамации. Согласно вердикту, эпитет «прокремлевский», а также утверждения о том, что истцы в своих публикациях воспроизводили «ошибки» и «ложь» из российских источников, не наносят ущерб их чести или достоинству.

Признаки диффамации суд нашел лишь в отрывке о блогере Оливье Беруйе. В его текстах исследовательница увидела «намеренное искажение фактов, нападки или обман, по меньшей мере в том, что касается российско-украинских вопросов».

По данному пункту обвинений суд приговорил Сесиль Вессье и издательницу Мари-Эдит Алуф к условному штрафу (500 евро — каждую). Блогеру Беруйе ответчики должны выплатить компенсацию морального ущерба в размере 2 000 евро, а также оплатить его судебные издержки (2 500 евро).

Интересы Беруйе и других истцов (кроме Евгения Шепелева) на процессе представлял известный адвокат Жереми Ассус, защитник телеканала RT во Франции. Его стратегия в суде во многом сводилась к геополитическим дебатам о ситуации в Украине, украинских националистах и статусе Крыма, сообщал корреспондент RFI из зала суда.