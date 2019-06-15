В Чемодановке после конфликта 174 человека доставлены в полицию

В селе Чемодановка Пензенской области в пятницу вечером местные жители перекрыли федеральную автотрассу М5, требуя от властей расследовать массовую драку, которая произошла 13 июня.

Ранее у местного дома культуры прошёл народный сход, в котором приняли участие сотни людей. По данным СМИ и информации в соцсетях, жители села обвинили представителей местной цыганской общины в агрессивных действиях. В массовой драке 13 июня пострадали 5 человек, один из них впоследствии умер, ещё один - в реанимации.

По данным местных СМИ и телеграм-канала "База", часть участников схода требовала выселения цыган.

При этом ранее местная администрация, которая не опубликовала информации об инциденте, вывесила на своём сайте полный текст статьи 282 Уголовного кодекса - о возбуждении ненависти и вражды. На сходе выступил губернатор области Иван Белозерцев, который пообещал расследовать случившееся. Часть жителей села, однако, не поверила обещаниям и перекрыла трассу, на которой, по данным сервиса Яндекс.Карты, образовалась 12-километровая пробка. Сотрудники ОМОН впоследствии вытеснили людей с трассы, разблокировав движение.

Сообщается, что всю ночь Чемодановку патрулировала Росгвардия. Также производились задержания - всего, по данным Следственного комитета, в органы внутренних дел были доставлены 174 человека. Трое задержаны по подозрению в причастности к драке. Само преступление было переквалифицировано на статью об убийстве из хулиганских побуждений.