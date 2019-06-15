В Москву после 20 лет эмиграции вернулся художник Авдей Тер-Оганьян, покинувший страну из-за преследования по статье о возбуждении религиозной вражды. О приезде основателя "Школы современного искусства" сообщил портал News.ru.

Тер-Оганьян долгое время жил в Берлине и Праге, получив в Чехии политическое убежище. Художник покинул Россию в 1999 году после того, как в отношении него возбудили дело по 282-й статье уголовного кодекса, которая тогда применялась гораздо реже, чем в последние годы.

Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция "Юный безбожник", которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве, где тогда проходила выставка "Арт Манеж-98". Он стал рубить топором репродукции икон, которые купил специально для этого мероприятия. Акцию тогда осудил Патриарх Алексий II.

Авдей Тер-Оганьян известен как основатель товарищества "Искусство или смерть", руководитель галереи в Трёхпрудном переулке и галереи "Вперёд!". Журналист "Коммерсанта" Анна Толстова назвала его первым художником-политэмигрантом в истории пост-советской России.