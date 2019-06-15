Сторонники Плахотнюка в Молдавии отказались от власти

В Молдавии близок к разрешению конституционный кризис - после того, как одно из двух параллельно существовавших правительств объявило о своей отставке. Демократическая партия Молдавии во главе с Владимиром Плахотнюком объявила о переходе в оппозицию, а её сторонники рпазблокировали правительственные здания.

Сторонники Плахотнюка заявляют, что по-прежнему настаивают на проведении досрочных выборов, которые ранее предписал провести Конституционный суд. Новый кабинет во главе с Майей Санду и поддержавший его президент Молдавии Игорь Додон, однако, заявил, что будет требовать от Конституционного суда отмены его решений.

Кабинет Санду собрался в субботу на первое заседание уже в здании правительства в Кишинёве. Новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе пообещал, что против Плахотнюка и лидера партии "Шор" Илана Шора заведут уголовные дела.

Агентства и местные СМИ сообщают, что Плахотнюк - один из богатейших людей Молдавии, которого оппозиция обвиняла в узурпации власти - улетел из страны.

Кризис в Молдавии разразился после того, как бывшие соперники - проевропейский блок ACUM и Партия социалистов Игоря Додона - сформировали правящую коалицию, чтобы отстранить сторонников Плахотнюка от власти. Те, однако, отказались уходить, их позицию поддержал Конституционный суд. Новое правительство, однако, признали США, ЕС и Россия. Российский вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что Россия, Соединённые Штаты и ЕС в политическом кризисе в Молдавии "сумели занять общую позицию по поддержке демократии".