В Гонконге отложили принятие вызвавшего протесты законопроекта

Власти Гонгонга официально остановили процедуру принятия законопроекта, позволявшего экстрадировать жителей города в материковый Китай - после массовых протестов, в которых принимало участие до миллиона человек.

Глава подчиняющейся Пекину администрации Гонконга Кэрри Лам в субботу заявила, что администрация проведёт консультации "со всеми сегментами общества", чтобы "выслушать разные взгляды" по этой проблеме. Она дала понять, что полностью от планов принять законопроект власти всё же не отказались, однако не назвала конкретной даты завершения консультаций.

Гонконг - специальный административный район Китая, пользующийся автономией в ряде вопросов. В настоящий момент экстрадиция из Гонконга возможна только на основании договоров, которые были заключены ещё до его перехода под юрисдикцию Китая в 1997 году. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей. Его сторонники утверждают, что единственная его цель - борьба с преступностью.

Демонстрации в Гонконге против принятия законопроекта наблюдатели называют едва ли не крупнейшими с 1997 года. Последняя демонстрация сопровождалась столкновениями с полицией - демонстранты пытались прорваться в здание законодательного собрания. На субботу намечена новая акция оппозиции, которая добивается полного снятия документа с рассмотрения.