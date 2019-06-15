Азар: призывы отказаться от марша 12 июня "разрушили солидарность"

"Без фактора многотысячного марша в День России вопрос освобождения Ивана <Голунова> решался бы дольше". Такое мнение высказал корреспондент "Новой газеты" Илья Азар, бывший одним из инициаторов несогласованного марша в Москве 12 июня в поддержку журналиста "Медузы".

В "Новой газете" Азар рассказал о том, как родилась идея марша, как он готовился и почему завершились неудачей переговоры с мэрией Москвы.

Журналистский чат

По словам Азара, идея провести большой марш, посвящённый делу Голунова, родилась после того, как журналист 8 июня был отправлен под домашний арест после предъявления ему обвинения в попытке сбыта наркотиков. Эта идея была высказана в созданном в 2016 году журналистском чате, в котором обсуждалась помощь преследуемым журналистам. На встречу, посвящённую организации марша, 9 июня пришли 13 участников чата - журналисты и гражданские активисты. Они и создали страницу марша 12 июня в фейсбуке и позвали на него людей, назвав себя не организаторами, а инициаторами акции и предупредив, что согласовать её они не успевают.

То, как отработала наша чертова дюжина, кажется мне торжеством одновременно демократии (все ключевые решения принимались исключительно голосованием) и хаоса (в число инициаторов никого специально не звали, не было лидера, зато было очень много разговоров, споров и постоянные голосования) - пишет Азар.

"Ну что, по вискарику?"

Не настаиваю, что марш и постоянно растущее число его участников оказали решающее давление на власть. Но уверен, что это было не менее важно, чем более тонкая работа заслуженных журналистов в коридорах власти - пишет Азар, имея в виду сообщения об участии главного редактора "Эха Москвы" и главы редакционного совета "Новой газеты" Дмитрия Муратова в переговорах с московскими чиновниками о судьбе Голунова. По словам Азара, Венедиктов и Муратов звонили ему и передавали пожелания из мэрии Москвы - поговорить с организаторами будущего марша. "Ну что, по вискарику?" - шутил Венедиктов, имея в виду историю с согласованием митинга на Болотной площади в декабре 2010 года, которая - также с его участием - была достигнута кулуарно. "Все это и без шутки главреда «Эха Москвы» стало до боли напоминать события, предшествовавшие проведению первого митинга на Болотной площади 2011 года" - пишет Азар.

Провалившиеся переговоры

За день до освобождения Голунова - 10 июня - Азару позвонил представитель московской мэрии Александр Горбенко, чтобы обсудить предстоящую акцию. Инициаторы, однако, отказались от конфиденциальных переговоров.

После этого давление начало стремительно нарастать. Пока из разных ведомств одна за другой сыпались позитивные новости про Ивана, мне все настойчивее советовали пойти на компромисс. И не только опытные коллеги из большого чата.

Мне звонил один из будущих организаторов митинга 16 июня и настойчиво предлагал подать заявку на это число.

Звонили знакомые журналисты и передавали слова чиновников администрации президента, что если люди не будут идти мимо ФСБ, а лучше пройдут по бульварам, то вообще никто против не будет. - описывает события 11 июня Азар (конкретно он называет только одного звонившего - Елизавету Осетинскую). Инициаторы были согласны на переговоры, но только в присутствии журналистов, а в мэрии настаивали на конфиденциальности. После того же, как стало известно об освобождении Голунова, среди тех, кто за него боролся, возник раскол - руководители "Медузы" призвали провести марш 12 июня в другое время. В итоге возобладала идея идти в мэрию, причем ее стали продвигать те, кто раньше по этому вопросу выступали радикальнее меня. Тогда я вышел из состава инициаторов, потому что остался при мнении, что идти в мэрию договариваться нельзя — разведут, обманут. - пишет Азар. Вечерние переговоры завершились неудачей, и марш 12 июня прошёл без согласования и был разогнан, задержали более 500 человек (в том числе и самого Азара).

Разрушенная солидарность

Как пишет корреспондент "Новой газеты", он не знает, был ли отказ от марша условием освобождения Голунова. Однако, по его словам, "заявление о ненужности марша разрушило невиданную солидарность этих пяти дней". По мнению Азара, отменять марш было нельзя хотя бы потому, что часть из 20 тысяч человек, которые собирались на него прийти, могли просто не узнать о его отмене. Кроме того, не было выполнено третье требование марша - о привлечении к ответственности виновных в незаконном преследовании Голунова.

Азар также подверг критике инициаторов альтернативной акции 16 июня, которая была согласована с мэрией в рекордные сроки.

"Новая газета" опубликовала и реакцию Муратова на текст Азара. Дмитрий Муратов считает, что Азар не вполне верно передал содержание их разговоров, и даёт понять, что инициаторы акции 12 июня неудачно руководили процессами и сами несут часть ответственности за провал акции.

Интервью Голунова

Иван Голунов за последние сутки дал два интервью - в прямом эфире канала Ксении Собчак и своему изданию "Медуза". В них он подробно описал историю своего ареста и рассказал о том, что к работе над его расследованием о похоронном бизнесе подключились 11 журналистов ряда изданий. Он также рассказал об угрозах в свой адрес до ареста и о том, что сейчас опасается за свою безопасность. Угроза ей, по его мнению, может исходить от полицейских, которые были отправлены в отставку, "либо от оперуполномоченных, которые не ожидали, что дело так повернется".

Голунов не был на акции в свою защиту 12 июня. По его словам, его отговорили, аргументируя тем, что его появление там может быть воспринято как провокация.