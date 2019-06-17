Бой за Колтушские высоты. Как жители защищают реликтовую территорию

Семь лет жители поселка Колтуши Всеволожского района Ленинградской области защищают от застройщиков Колтушские высоты. В июне нынешнего года противостояние снова перешло в острую фазу – люди встают перед строительной техникой, останавливают грузовики и бульдозеры.

Наше прекрасное поле

Так жители Колтушей называют один из последних кусочков реликтовых песчаных холмов, чудом сохранившийся посреди интенсивной многоэтажной застройки. Эти холмы охраняются ЮНЕСКО, кроме того, Министерство культуры собирается присвоить им статус "достопримечательного места".

Но в конце мая техника начала снимать плодородный слой с восточной стороны поля. Люди встали перед бульдозерами и остановили работы. 11 июня бульдозеры принялись разравнивать участок с западной стороны, сейчас противостояние продолжается.

Оба застройщика – ООО "Рибис" и ООО "Нерпа" – входят в группу компаний, объединённых под брендом Колтушской строительной компании (КСК), которой владеет местный бизнесмен Сергей Леонтенко.

Я хочу сохранить наше прекрасное поле, чтобы мои дети росли и любили природу

Когда подходишь к месту, где работали экскаваторы, сразу бросается в глаза: справа – живая земля с яркой травой, слева – пустыня, изъезженная тяжёлой техникой. Колтушские жители превратились в активистов не от хорошей жизни: смотрели-смотрели в окна, как рядом уничтожается последний клочок живой природы, потом не выдержали, вышли на улицу, стали останавливать машины.

– Мы говорим водителям, что их действия незаконны. Вызываем полицию, она едет к нам крайне неохотно, – говорит Мария Данильченко, местная активистка, молодая мама, которой на днях самой пришлось останавливать КАМАЗы. – У этой земли сельскохозяйственное назначение. Никакое строительство здесь не разрешено. А рабочие нам сказали, что КСК собирается делать с восточной стороны парковку для соседних высоток. А с запада ровняют площадку под гаражный кооператив. Сотрудник компании на голубом глазу нас успокаивает: не беспокойтесь, это земля сельхозназначения, здесь никакие дома строить нельзя – только гаражи. Как будто гаражи строить на "сельхозке" можно! Ответ из Ленобласти нам пришел: пишут, что это застройщик так борется с борщевиком! Вот какая у них официальная версия. Конечно, нас это возмущает! Я хочу сохранить наше прекрасное поле, чтобы мои дети росли и любили природу. Я сама тут живу с двух лет, мне тут все дорого, я умею различать растения. Уникальные камовые холмы нужно сохранять как памятник ледниковой истории. А кроме того, наше прекрасное поле – единственное место для прогулок, больше ничего не осталось.

Объединившиеся люди создали специальную страничку в соцсетях, где они фиксируют все происходящее и обсуждают план борьбы.

Накануне "Прямой линии" с Владимиром Путиным решено писать президенту письма. В группе есть даже инструкция, как это делать правильно:

"Старайтесь преобразовать текст в свой – мы люди, а не боты:) Пишите от души, но с ясными требованиями. Опираться можно на этот пример:

В Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области продолжается бездумная многоэтажная жилая застройка в отсутствие дорог, детсадов, школ, поликлиник...

Захватываются последние свободные участки земель сельхозназначения и переводятся под застройку, часто с нарушениями закона (этому есть доказательства, документы можем выслать)"

– Колтушские высоты – огромная природная ценность, там зайцы и совы живут, — рассказывает местный житель Иван Павлов. – Мы даже боремся с пожарами, когда весной траву поджигают. И в этом году тушили. Люди пишут в соцсетях: так ради чего мы чуть ли не жизнью рисковали, затаптывали огонь, рвы копали противопожарные – чтобы приехал бульдозер и все это срыл?! Да и гулять и спортом заниматься в нашем поселении больше негде – только в поле.

ЮНЕСКО не спасёт

– Камовые холмы имеют озёрно-ледниковое происхождение, таких образований в Ленинградской области раз-два и обчёлся, — рассказывает активист Ирина Гавриленко, она же – заместитель директора Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Академик Павлов, когда ему предложили в 1930-х годах несколько участков для института, выбрал Колтушские высоты – из-за уникальности ландшафта и природного разнообразия. А еще здесь много песка, грунт мягкий – как раз для лошадиных копыт. У нас тут конюшни, здесь можно было бы развивать конный спорт, устраивать соревнования мирового уровня.

В 1990 году Колтушская возвышенность была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (как один из элементов объекта “Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников”). Но так как в России не разработаны механизмы защиты объектов ЮНЕСКО, это мало что даёт.

По словам Ирины Гавриленко, первое противостояние с застройщиками началось в 2012 году:

– Тогда хотели возвести многоквартирные дома на Колбинской горке, у Института физиологии. Мы перекрывали подъезд технике, жгли костры, жили в палатках. Колбинскую горку удалось отстоять, эта первая победа нас сплотила. Три года мы потратили на создание особо охраняемой природной территории – памятника природы регионального значения “Колтушские высоты”. Это тоже большая победа, но статус ООПТ от застройки не защищает. Сейчас мы хотим создать достопримечательное место федерального значения, которое объединило бы камовые холмы с парком и архитектурными памятниками Института физиологии им. Павлова. Министерство культуры поддержало нас, уже прошла историко-культурная экспертиза. Мы пока не знаем, какой тут будет режим охраны, но надеемся, что он защитит Колтушскую возвышенность от бездумной застройки.

Росреестр на подхвате у застройщика

Жители Колтушей уверены: застройщики не остановятся, пока в поселении остаётся хоть один незанятый участок

Сельскохозяйственные земли давно скуплены застройщиками, которые любыми способами переводят их в земли населённых пунктов. Активисты пытаются этому противостоять. В 2017 году они неожиданно обнаружили в документах Росреестра, что несколько участков в деревне Старой превратились из земель сельхозназначения в земли населённых пунктов, где разрешена многоэтажная застройка. Однако соответствующие изменения в Генплан не вносились. Жители стали бить тревогу, писать жалобы. На одну из них ответило Леноблимущество: "По неизвестным основаниям при отсутствии генерального плана и утвержденных правил землепользования и застройки органами Росреестра в отношении указанных земельных участков в ЕГРН были внесены изменения в части категории и их вида разрешенного использования". Обещали разобраться, но так и не разобрались.

И вот в мае 2019 года техника начинает снимать плодородный слой с холмов. Жители снова принялись писать письма, обращаться в СМИ и в прокуратуру. Люди требуют отменить незаконные манипуляции Росреестра с землей.

Вот скажите, куда ещё ставить новые высотки, если и так не протолкнуться?

Собственником участков является Сергей Леонтенко, либо принадлежащая ему компания КСК. В КСК давать комментарии по телефону отказались, на письменный запрос ответа тоже нет. В администрации Колтушей, узнав, что звонит журналист, перестали брать трубку. По словам местных жителей, глава администрации МО Колтушское сельское поселение Эдуард Чирко в добрых отношениях с бизнесменом Леонтенко.

Из рая в гетто

– За последние годы население в Колтушах выросло с 9 до 30 тысяч человек, – рассказывает Мария Данильченко. – У нас один детский садик на 418 мест, очередь на 2019-20 годы – уже 1012 человек! Это только те, кто встал на очередь. Новую школу ждали 20 лет. В ней уже девять первых классов! Учителей не хватает. Из Колтушей в город не выехать из-за пробок. Летом пойдёшь купаться – к озеру не подойти, такое лежбище. Гулять – осталось одно наше прекрасное поле. Вот скажите, куда ещё ставить новые высотки, если и так не протолкнуться?

Сегодня некоторые колтушские активисты проводят на поле по много часов: продолжают останавливать грузовики и убеждать водителей, что те действуют незаконно. Целыми днями ждут полицию. На 22 июня назначен митинг за сохранение Колтушских высот.

– Я всегда старался держать нейтралитет, не ходил на митинги, – говорит Иван Павлов. – Но тут просто непонятно, о чём думают власти, когда разрешают такую застройку. Вот инициативная группа отбила Колбинскую горку. Так туда приезжают на лыжах кататься из города люди, говорят, что у вас лучшая лыжная трасса, не надо ни Токсово, ни Шапок! А если бы не отбили – все холмы бы сровняли под дома. Мы не хотим, чтобы наши любимые Колтуши превратились в гетто!

​Последний шанс

– Один из самых уникальных элементов Колтушской возвышенности – термокарстовые котловины, – рассказывает Ирина Гавриленко. – Они образовались в результате таяния ледника. Но южная часть котловины уже перестала существовать как геологический феномен – тут теперь посёлок таунхаусов "Токкари-лэнд". Застройщик – компания, принадлежащая депутату Всеволожского муниципального совета Дмитрию Альхову, просто срыла уникальные холмы, чтобы удобнее было поставить типовые дома. Теперь есть угроза, что и оставшуюся часть котловины застроят.

В 2018 году проходили слушания по генплану деревни Токкари. Жители "Токкари-лэнд" вносили там свои предложения – включить их дачное некоммерческое партнёрство в земли деревни. Но тогда же предложили перевести северную часть котловины из земель сельхозназначения в земли населённых пунктов. И эти поправки были приняты, теперь можно застраивать всю термокарстовую котловину. Жители обратились за комментарием к Дмитрию Альхову, он высказался категорично: "Колтушская строительная компания, которая работает с землей – она не совсем правильно проводила перевод. В генплане Колтушского сельского поселения эти земли остаются сельскохозяйственными на сегодняшний момент. Что за работы они там производят, я не понимаю".

При этом на вопрос, имеющий отношение непосредственно к деятельности самого Дмитрия Альхова – будет ли продолжено строительство в термокарстовой котловине между посёлком "Токкари-лэнд" и Третьим токкаревским озером, сообщил: "На это отвечать не буду. Что-то будет, что-то не будет, откуда я знаю? Как пойдёт".

​Ирина Гавриленко поясняет:

– Застройщики понимают, что достопримечательное место может быть организовано в любой момент – и стараются захватить как можно больше. Видимо, с этим и связан такой интенсивный наскок, когда работы ведутся в нарушение закона, без необходимых разрешительных документов.

– Защитить термокарстовую котловину может только создание достопримечательного места, – считает колтушская активистка Мария Подвигина. – Конечно, многое будет зависеть от режима, предметов охраны. Но, полагаю, это должно поставить точку в этих вопросах. Поэтому сейчас всё зависит от скорости, с которой будет действовать Министерство культуры.