В Риме в возрасте 96 лет умер режиссёр Франко Дзеффирелли. Сообщения СМИ о его кончине подтвердил сын режиссёра. Уже известно, что Дзеффирелли будет похоронен в его родной Флоренции. Мэр города выразил соболезнования, назвав режиссёра "одним из величайших деятелей мировой культуры".

Дзеффирелли (имя при рождении - Джанфранко Корси) родился в 1923 году. Во время Второй мировой войны участвовал в Движении сопротивления. После войны переехал в Рим, где работал актёром и ассистентом режиссёра - в частности, на съемках фильма Лукино Висконти "Земля дрожит". Занимался театральными постановками. С 1960-х годов почти полностью посвятил себя кинематографу. Всемирную известность ему принесли фильмы по произведениям Шекспира - "Укрощение строптивой" и особенно "Ромео и Джульетта" (1968), завоевавший две премии "Оскар".

Среди других известных фильмов Дзеффирелли - "Иисус из Назарета", "Гамлет", "Чай с Муссолини". Последний фильм режиссёра - снятый в 2002 году "Каллас навсегда".

В 2004 году Дзеффирелли стал почётным Рыцарем-Командором ордена Британской империи - первым в истории гражданином Италии, удостоенным такого титула.