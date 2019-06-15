Прожить на 13 тысяч? Учитель борется за повышение зарплат

Александр Мамкин, преподаватель истории и философии Суджанского сельскохозяйственного техникума Курской области, призвал учителей задавать во время “Прямой линии с Владимиром Путиным” вопрос, когда повысят базовый оклад работникам образования. Александр Мамкин борется за повышение зарплат учителям не один месяц. После обращения в администрацию Курской области преподавателю стали платить больше. Теперь Александр намерен добиться улучшения финансового положения всех учителей. Педагог уверен: то, что учителя сейчас пополняют социальную группу "работающая нищета", создает в обществе взрывоопасную ситуацию. Вот что он рассказал Радио Свобода: ​



– По закону единственное, что обязаны платить преподавателю, это базовый оклад не ниже уровня МРОТ в регионе. Все остальное, так называемые стимулирующие, выплачивают по желанию администрации. Законодательство разрешает администрации каждого образовательного учреждения самостоятельно определять режим оплаты труда. Критерии стимулирования, которые были, видимо, придуманы для того, чтобы учителя повышали свой уровень квалификации и хорошо работали, не точно сформулированы и позволяют чиновникам распределять деньги, как они сами сочтут нужным. В прошлом году моя заработная плата составила 13200 рублей. Расскажу, что я делал в прошлому году, помимо того, что проводил уроки. Я участвовал и побеждал в общероссийских и областных конкурсах педагогического мастерства, мои студенты писали научные статьи, я писал научные статьи и публиковал их. У меня есть благодарности и грамоты за мою профессиональную деятельность. Но на зарплату это не повлияло никак. А у меня три высших образования, я закончил аспирантуру и постоянно совершенствуюсь в профессиональном мастерстве.

– Что отвечала администрация техникума, когда вы приводили аргументы, согласно которым вы имеете право на повышение зарплаты?

– Я неоднократно проводил открытые уроки, но чиновники мне сказали, что это были не открытые уроки. За публикации в научных изданиях мне не заплатили. Сказали сначала “денег нет”, а потом – “это уже дело прошлое”. Директор техникума, когда я поднял вопрос о зарплате, однажды предложил преподавать еще иностранный язык. Но у меня нет соответствующего образования. Пять лет надо учиться, чтобы стать преподавателем иностранного языка. Администрация говорит, что мне лучше с моим образованием уехать куда-нибудь подальше. Меня уже три раз увольняли по надуманным причинами. Я три раза через суд восстанавливался. В этом мне помогло юридическое образование.

13 тысяч в качестве зарплаты преподавателя – это геноцид. На такие деньги нельзя содержать семью

У меня ощущение, что я могу повышать уровень квалификации до бесконечности, еще лучше работать, но это никак не отразится на моей заработной плате в колледже. Зарплату я смог увеличить только обращениями в администрацию области. В России же вопросы решают точечными методами. Мне подняли зарплату до 21 тысячи. Но у меня более масштабная цель. Я хочу изменить систему выплат зарплаты учителям в России. Та, которая существует сейчас, несправедлива и унизительна. Нужно законодательно поднять базовый оклад педагогам минимум до 20 тысяч и написать ясные, четкие и понятные критерии стимулирования.

​– Сколько зарабатывают учителя в вашем техникуме?

– Большинство – от 11 до 18 тысяч рублей. Средняя зарплата учителей в России 38 тысяч рублей. То есть наши зарплаты не дотягивают даже до средних показателей. И речь идет не только о нашем городе и регионе. По данным исследования РИА “Новости”, 1,65 млн работников сферы образования получают менее 15 тысяч рублей. Такая застенчивая формулировка, потому что сколько это "меньше 15 тысяч" неизвестно. 13 тысяч в качестве зарплаты преподавателя – это геноцид. На такие деньги нельзя содержать семью. Я уверен, когда Путин подписал майские указы, он не собирался устроить геноцид учителей. Была задача повысить уровень и заставить работать. И она была бы выполнена в случае, если критерии стимулирования были бы единообразны по всей стране. И если бы чиновники честно оценивали бы труд преподавателей. Но это не так. По моим наблюдениям, больше всего зарабатывают учителя, приближенные к администрации. Поэтому существующая сегодня оплата труда повышает коррупционные риски.​

– Как педагоги пытаются зарабатывать в таких условиях?

Существующая сегодня оплата труда повышает коррупционные риски

​– Берут как можно больше часов. Если у преподавателей в зависимости от квалификации оклад 9-11 тысяч рублей, то они должны работать на две ставки, чтобы получить среднюю зарплату по региону. Мой коллега работает на две ставки педагога и еще на одну ставку техника. Он днюет и ночует на работе и получает 18-22 тысячи рублей. Я закончил аспирантуру по специальности "теория и методика преподавания", поэтому знаю, что качественно работать на две ставки невозможно. Нельзя хорошо провести 8 уроков подряд, даже если ты очень профессиональный учитель. Две ставки – это за пределами психического и физического здоровья. Кроме того, учителя тратят много времени на подготовку к урокам, составление отчетов, планирование мероприятий и прочую бумажную работу. Для сравнения – уборщица в техникуме работает пару часов в день и получает 11 тысяч рублей в месяц.

– Как вы выживали на 13 тысяч рублей?

Если бы не животные и огород, то я был бы совсем нищим

​– У меня есть небольшое хозяйство: два поросенка, коза и козлик, огород, сад, пчелы. Встаю рано утром, чтобы покормить животных. Вечером тоже занимаюсь хозяйством. Сегодня после уроков переворачивал сено. Купить его я не могу. Слишком дорогое удовольствие. Времени на жизнь не остается, но как-то свожу концы с концами. Если бы не животные и огород, то я был бы совсем нищим. В прошлом году я стал лауреатом общероссийского конкурса “Инновации в образовании”. Я должен был на награждение поехать в Москву. И мне пришлось обратиться к жителям района, чтобы собрать денег. Средства на поездку нашлись, спасибо администрации района. Даже костюм, в котором я пошел в Госдуму, дали. Обычно я джинсы и обувь ношу, пока не сотрутся до дыр. Рубашке – 8 лет. Ноутбуку – 6. Фотоаппарату – 12. Телефону – 8. Он недавно рассыпался и я купил новый, но подержанный. Зато я – преподаватель и несу разумное, доброе, вечное.

– Вы никогда не думали о том, чтобы поменять профессию?

В этой сфере работает социальный лифт вниз. Чем лучше работаешь, тем меньше получаешь

​– Как вы полагаете, если все честные и нетрусливые люди уйдут из образования, что произойдет с нашей страной? Я люблю мою профессию и буду бороться за достойную жизнь для учителей. И я не уйду из образования. Уйти из профессии – как бросить умирающего человека, вместо того, чтобы попытаться оказать ему помощь. Сейчас положение учителей ужасающее. В этой сфере работает социальный лифт вниз. Чем лучше работаешь, тем меньше получаешь. Чем качественнее выстраиваешь трудовые отношения, тем больше мешаешь тем, кто тобой руководит.

– Чем, например?

​– Тем что я взятки не беру. Я так и говорю студентам на первом занятии: “Взятки не беру, можете даже не предлагать”. Преподавателей, особенно тех, которые меняют систему, делают виноватыми во всем. Я уже говорил, что меня увольняли. Как-то мне пришлось звонить в Комитет образования и науки области, чтобы мне подписали рабочую программу, мой основной рабочий документ. В этом году мне по этому же вопросу пришлось обращаться в прокуратуру. Я думаю не только о педагогах. Я стараюсь защищать интересы учащихся. Я выложил на сайте в интернете учебные пособии по дисциплинам, которые преподаю, потому что учебников на всех студентов не хватает. В аудитории разбиты окна, и зимой температура в помещении была 14 градусов. Я принес термометр, измерил температуру и выложил в интернете. В администрации техникума мне сказали, мол, потерпите. Я ответил, что готов потерпеть, а студентов жалко. После публикации информации об этом нарушении нас пересадили в другую аудиторию, вроде в этом году должны поменять окна. Результаты есть, но за них приходится платить нервами и травлей.

​– Вы призываете учителей задавать вопрос о повышении базовых окладов Путину. Думаете, он сможет что-то изменить?

Результаты есть, но за них приходится платить нервами и травлей

​– У нас в стране демократия, поэтому все зависит от одного человека и имя его хорошо известно. Когда я был в Госдуме я пошел в Комитет по образованию и науке. У нас был час свободного времени. Большинство педагогов отправились на экскурсию по Госдуме, а я пошел искать правду. В Комитете по образованию и науке мне так и сказали, что в России сейчас идет целенаправленное уничтожение системы образования. Не могу сказать, с кем я разговаривал. Но он мне ответил, что “мы этот вопрос решить не в силах и педагогам остается только работать как раньше”. Но я не теряю надежды, что до чиновников уже наконец дойдет – нельзя до бесконечности обманывать людей. Когда из телевизора постоянно звучит информация о высоких зарплатах учителей, а в реальности мы уже давно пополнили социальную группу под названием “работающая нищета”, создается взрывоопасная ситуация. Да, учителя тихие, терпеливые люди, но в какой-то момент чаша терпения переполнится. Нельзя работать учителем и постоянно подвергаться унижениям. А именно так нищий учитель чувствует себя, именно так он выглядит в глазах студентов и школьников.​

– Петицию, которую вы опубликовали, подписали больше 1000 человек? Коллеги по техникуму вас поддерживают?

Нельзя работать учителем и постоянно подвергаться унижениям

​– Поддерживают кулуарно. Учителя, особенно в небольших городах, не привыкли открыто протестовать и бороться. Они бояться потерять то, что есть. Кроме того, у многих из них нет энергии и времени на активные действия в защиту собственных интересов. Загруженность работой и низкие зарплаты делают из педагогов загнанных лошадей, у которых нет сил поднять голову. Но головы будут подниматься, если ничего не изменят. Поэтому дайте нам возможность достойно работать

На вопросы Радио Свобода ответил директор Суджанского сельскохозяйственного техникума Евгений Харламов.

– Преподаватель техникума, которым вы руководите, Александр Мамкин говорит, что он не смог увеличить зарплату, хотя выполнял требования, которые необходимы для выплаты стимулирующих.

– Все что ему полагается, выплачивается. У него по итогам мая зарплата 21 тысяча рублей при окладе 9 тысяч рублей. Средняя зарплата педагога в техникуме примерно 26 тысяч рублей.

– Александр Мамкин говорит, что его увольняли их техникума за гражданскую деятельность. Ваша версия произошедшего?

– Александра Юрьевича уволили, когда истек срочный трудовой договор. Мамкин был уволен, потому что работал временно на декретной должности. Основной работник вышел, и Мамкина надо было увольнять. Он потом восстановился через суд.

– Что вы думаете об обращение педагога к Путину с требованием увеличить базовый оклад учителей?

– Он имеет право как гражданин обращаться. Если эта инициатива будет поддержана людьми, почему нет?

– Что вы думаете о сути обращения?

– Надо подходить к каждому региону индивидуально в зависимости от экономики. У нас есть руководство, правительство. Они знают возможности каждого региона.

– Что вы думаете о профессиональном уровне Александра Мамкина?

– Образование у него есть. Все в рамках должностных обязанностей исполняет.