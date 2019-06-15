Иран обстрелял беспилотник США незадолго до атаки на танкеры

За несколько часов до подрыва двух танкеров в Оманском заливе в четверг иранские военные засекли в воздухе американский беспилотник и выпустили по нему ракету. Снаряд в цель не попал и упал в воду, сообщил телеканалу CNN представитель правительства США.



Камеры беспилотника засняли приближающиеся к танкерам иранские катера, при этом источник не уточнил, зафиксировал ли дрон также саму установку магнитных мин. Так или иначе, это первая информация о том, что США располагали данными о подготовке иранской операции до того, как она произошла, констатирует CNN.

За несколько дней до этого действующая в Йемене проиранская группировка хуситов сбила иранской ракетой другой американский беспилотник.

"Мы работаем над тем, чтобы у наших вооруженных сил, развернутых в регионе, были все необходимые материальные средства и политическая поддержка для выполнения поставленных перед ними задач", заявил и.о министра обороны США Патрик Шэнахэн. Он добавил, что Вашингтон параллельно пытается сформировать международный консенсус относительно виновника нападения на танкеры. Соединённые Штаты однозначно указывают на Иран.

В пятницу правительство Великобритании выпустило заявление, в котором выражается "почти полная уверенность" в том, что диверсии в Оманском заливе — дело рук иранского Корпуса стражей исламской революции. "Практически невероятно", чтобы такую атаку могла осуществить какая-либо иная структура, государственная или негосударственная, говорится в заявлении.

Ряд других стран-союзников США, в том числе Германия, реагируют более сдержанно, утверждая, что пока причастности Ирана не доказана. Сам Тегеран отрицает участие в нападении.

Несмотря на растущее международное давление, Иран, по словам источника CNN, продолжает вести себя провокационно. Так, иранские катера препятствовали в пятницу буксировке японского Kokuka Courageous — одного из двух танкеров, поврежденных во время инцидента.