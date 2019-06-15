В Луганской области Украины раскрыт тайный трубопровод из России

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали незаконную переправку дизельного топлива с территории России.

На сайте СБУ сообщается, что оперативники обнаружили подземный трубопровод в одном из приграничных селений Новопсковского района Луганской области. Трубопровод, проложенный под землёй, использовался для перекачки дизельного топлива. Труба выходила во двор частного домовладения. Злоумышленники перевозили его на территорию бывшего предприятия, где находятся ёмкости для хранения горючих материалов.

Как сообщает СБУ, для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и продавали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области", сообщили в СБУ.

По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен. В СБУ отметили, что незаконный трубопровод демонтирован. Открыто уголовное дело.