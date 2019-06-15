Глава Союза журналистов позвал Ивана Голунова на митинг 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев позвал Ивана Голунова выступить на акции 16 июня в Москве, об этом сообщает «Интерфакс».



«Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней — Иван Голунов», ­- сказал Соловьев.

Он пояснил, что таким образом «официально пригласил» Голунова на митинг, поскольку лично с журналистом он не знаком.



Организаторами митинга в поддержку Голунова, который уже отпущен из-под домашнего ареста, стали сотрудники государственных телеканалов, а также Союз журналистов Москвы. Акция состоится на проспекте Сахарова 16 июня в 15:00 мск. Главный лозунг мероприятия был изменен на «Закон и справедливость для всех».



11 июня Иван Голунов вышел из-под домашнего ареста — уголовное дело в отношении него прекратили. Глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом Путиным об отстранении от должности генерал-майора полиции Юрия Девяткина и генерал-майора полиции Андрея Пучкова.



Несмотря на это, 12 июня, в День России, в центре Москвы прошла массовая акция протеста в поддержку Голунова. В результате силовики задержали около 550 человек.