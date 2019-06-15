Чемодановка: "Пока всех 174-х не допросят, они будут находиться там"

После массовой драки в Чемодановке были задержаны 174 человека, сообщил заместитель начальника управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун. По его словам, все задержанные — цыгане.

«В прошлом году здесь у нас открыли лабораторию ДНК. Мы своими силами можем провести экспертизы по выявлению генотипа, ДНК Поэтому у всех взрослых, которые задержаны из числа цыган, 174 человека, это и женщины, и мужчины, [возьмут образцы]. Все, кто пытался скрыться, кто какое-то отношение имеет к этому происшествию, они все находятся здесь. Пока каждого не опросят, не допросят, не дадут каждому оценку, они будут находится там», — заявил полицейский.

Он также отметил, что мужчина, который смертельно ранил местного жителя, уже задержан. СК завел уголовные дела по статьям об убийстве и хулиганстве.

13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших — мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, — скончался вечером 14 июня. Второй пострадавший остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Вечером в пятницу сельчане в связи с ситуацией провели митинг и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».