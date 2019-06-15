В Краснодаре происшествие при посадке самолёта Boeing 737-800

В Краснодаре проходит проверка по делу о жёсткой посадке самолёта, летевшего из Москвы. На борту на ходились 175 человек, никто не пострадал, сообщил агентству ТАСС официальный представитель регионального Следственного комитета.



Авиапроисшествие произошло около 2 часов ночи с пятницы на субботу.

Boeing 737-800 авиакомпании S7 при заходе на посадку задел хвостовой частью фюзеляжа посадочную полосу и ушёл на второй круг. Вторая попытка посадить самолёт прошла нормально, сообщает ТАСС.

В аэропорту Краснодара сообщили, что пассажиры, которые должны были вылететь этим же самолётом в Москву, направлены на другие рейсы.