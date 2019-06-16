Суд в Махачкале продлил на 48 часов срок задержания журналиста местного издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма. Защита попросила дополнительное время для сбора характеристик на Гаджиева, — сообщил корреспондент издания "Кавказ.Реалии"

Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, он сдавал деньги в благотворительные фонды, зная, что они будут использоваться для финансирования незаконных вооруженных формирований, в том числе — "Исламского государства". Он отрицает эти обвинения.

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