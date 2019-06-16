Президент России Владимир Путин попросил эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабах освободить россиянку Марию Лазареву, осуждённую за хищение 60 миллионов долларов у кувейтских государственных фондов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванный источник.

По утверждению издания, такую просьбу Путин передал в разговоре с Сабахом IV, которого он поздравлял с 90-летием. Президент попросил эмира взять дело на личный контроль и помочь россиянке как можно быстрее вернуться в Россию.

В мае 2018 года Лазарева была приговорена к 10 годам тюрьмы по делу о хищении средств Кувейтского портового управления. Суд так же обязал её выплатить штраф в размере 72,8 миллионов долларов и вернуть фонду 36,4 миллиона. Она свою вину не признаёт.

До своего ареста Лазарева была исполнительным директором инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company. Она свою вину не признаёт. Её адвокаты требуют от Кувейта немедленного освобождения предпринимателя и компенсации на сумму в $100 миллионов долларов.

В июне россиянка была выпущена под залог. Её отец рассказал РБК, что считает, что её преследование связано с бизнес-конфликтом за право на обслуживание военной базы Пентагона в Кувейте. В январе 2018 года компания Лазаревой выиграла тендер на сумму 1,38 миллиарда долларов на поставки продовольствия и логистических услуг Пентагону, сообщала газета Kuwait Times.