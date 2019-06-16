Власти Биаррица подтвердили, что два особняка на курорте принадлежат семье Путина

Издание Time опубликовало расследование о недвижимости семьи президента России Владимира Путина на одном из самых престижных французских курортов Биарриц.

Журналистам удалось найти агента по недвижимости Лорен Вебер, которая в 2012 году заключила сделку о покупке особняка с предполагаемыми зятем Путина Кириллом Шамаловым и дочерью президента России Екатериной Тихоновой. По словам Вебер, они лично заключали сделку.

Согласно записям о собственности, полученным Time, покупателем является Шамалов, а продавцом – Геннадий Тимченко, бизнесмен из ближайшего окружения Владимира Путина.

Лорен Вебер также рассказала, что в прошлом году звонила Шамалову и спрашивала его о том, как ей реагировать на повышенное внимание к особняку со стороны журналистов, на что тот попросил агента "ничего никому не говорить".

Информацию о том, что особняк действительно принадлежит Шамалову и Тихоновой подтвердила заместитель мэра Биарриц Джоселин Кастеньед. Также по её словам "горожане часто видят их гуляющими на рынке".

Ещё одна вилла, принадлежащая близким Путина, по данным Time находится в соседнем с Биарриц городке Англет и в настоящее время ремонтируется. Согласно земельному реестру, владельцем виллы в стиле ар-деко является петербургский бизнесмен Артур Очеретный – нынешний муж бывшей жены президента России Людмилы Путиной. По данным СМИ, они вступили в брак в 2015 году – спустя два года после того, как супруги Путины развелись.

Российский консул в Биаррице, Александр де Миллер де ла Серда, рассказал, что бывшая жена президента России приезжала на курорт почти каждый год – как до, так и после развода. По его словам, он часто видит её во время этих визитов за рулём арендованного автомобиля. Останавливается экс-супруга президента либо в одном из самых дорогих отелей города "Мирамар", либо в особняке, который, как сформулировал консул, "принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения Путина".

По данным Time, сам Путин тоже любил приезжать в Биарриц. Летом 1999 года именно во время отдыха на этом курорте ему пришло "срочное сообщение из Кремля" о том, что тогдашний президент России Борис Ельцин хочет видеть его своим преемником. Информацию о том, что окружение Путина имеет особую привязанность к этому месту, подтвердил и российский консул в Биаррице.

В свою очередь, издание Znak.com отмечает, что недвижимость, приобретённая в 2012 году предполагаемым зятем Путина Кириллом Шамаловым, представляет из себя четырёхэтажный особняк на берегу моря площадью около 300 квадратных метров. Площадь всего участка –примерно 2000 квадратных метров. По оценке архитектора Пьера Форро, который ремонтировал особняк 7 лет назад, его стоимость составляет более трёх с половиной миллиона евро.

Кирилл Шамалов, Людмила Путина и Артур Очеретный не ответили на запросы Time о комментариях.