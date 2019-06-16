Иван Голунов дал показания следователям МВД по делую о наркотиках

Журналист «Медузы» Иван Голунов дал показания следствию МВД в качестве свидетеля по уголовному делу, по которому с него ранее сняли обвинения. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин.



По его словам, допрос и следственные действия состоялись накануне, 15 июня. Расследование ведет главное следственное управление столичного главка полиции. "Проводится проверка действий полиции для дальнейшей передачи материалов в Следственный комитет", — пояснил Бадамшин, отказавшись раскрыть подробности.



Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что при обыске ему подкинули наркотики, а после избили. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью вины.