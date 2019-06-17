"Он хамил". Почему уволен замдиректора Театра кукол имени Образцова

23 мая в прошлом режиссер, а затем бизнесмен и советник министра культуры Юрий Шерлинг начал работать в Центральном театре кукол имени Сергея Образцова (ГАЦТК). Он был назначен на пост первого заместителя директора. Однако уже на 23-й день с Шерлингом расторгли трудовой договор. Формальной причиной стало то, что при найме на работу этот человек не предоставил диплом о высшем образовании. Однако в кратком официальном заявлении директор театра Владимир Бакулев об этом не счел нужным упомянуть:

"Я рассмотрел обращение коллектива и, разобравшись по существу высказанных претензий к первому заму, прекратил действие трудового договора с Юрием Борисовичем Шерлингом".

Отчего новый замдиректора пришелся не ко двору, рассказала режиссер-постановщик образцовского театра Екатерина Образцова. Радио Свобода связалось с Образцовой, когда она, как и другие сотрудники театра, ехала на срочное совещание к директору. В тот момент она еще не знала, что всего через час трудовому коллективу будет объявлено об отставке Юрия Шерлинга. Екатерина Образцова сетовала на то, что замдиректора пренебрежительно отнесся к наследию ее деда. В числе прочего, к эмблеме театра и к знаменитым часам на его фасаде. Для всякого, кто хоть немного знаком с историей театра кукол, очевидно, что это никакое не старье, а значимые вещи. Они отсылают к истокам этого вида искусства и к самой его сути. Часы с движущимися фигурками сказочных героев возникли как современная интерпретация средневековых башенных часов с механическими куклами.

Казалось бы, простенькая эмблема в виде растопыренной пятерни с шариком на одном пальце – это знак того, что рука кукольника способна оживить всякий предмет. Обычный шарик становится головкой куклы, а человеческие пальцы – ее ручками. По словам Екатерины Образцовой, свое неодобрение Юрий Шерлинг выражал в недопустимом тоне:

Он говорил людям: "Ты! Смотри очки в очки!"

– В моем присутствии, издевательски помахивая своей рукой, он говорил о нашей знаменитой, известной во всем мире руке с шариком: "Что это у вас за лейбл? Это что, бренд что ли?". Он требовал, чтобы убрали часы с фасада. Потом потребовал убрать рояль Сергея Образцова из его мемориального кабинета, попросту списать инструмент. Слава богу, директор этого ничего не подписал.

Он вызывал к себе работников театра и унижал их. Это было страшно. Он говорил людям: "Ты! Смотри очки в очки!". Мы жили и живем в этом ужасе! Все это началось сразу, уже на второй день его прихода.

–​ Очевидно, у Юрия Шерлинга свои представления о прекрасном. Ваш театр он называл "затхлым". Предлагал ли он что-нибудь взамен того, что сейчас существует?

– Нет, нам ничего не предлагалось. А его претензии несправедливы. Достаточно сказать, что у нас спектакли идут на аншлагах. Недавно к нам пришел новый директор, это господин Бакулев, которому мы оказали доверие. Он признался, что ничего не понимает в театре кукол, но будет заниматься хозяйством и административными делами. Потом был принят замдиректора, который тоже сообщил, что он ничего не понимает в театре кукол. И что здесь надо ставить не "Трех поросят", а "В ожидании Годо".

–​ Это странная претензия, поскольку у вас идут не только детские спектакли, но и постановки для взрослых. Мало того, в их основе – достаточно серьезная драматургия.

– Да, это так. Но для детей уже, получается, ничего делать не надо. А еще он прибегает к запугиванию, и все уже начинают бояться. К примеру, он говорил, что если через день вы мне не предоставите то, чего, на самом деле, невозможно сделать и за месяц, вы будете уволены.

Был назначен ректором ГИТИСа, но продержался в ГИТИСе ровно два дня

Вы и представить себе не можете, до какого унижения доведен коллектив! Между прочим, десять лет назад господин Шерлинг был назначен ректором ГИТИСа, но продержался в ГИТИСе ровно два дня. Против него протестовала вся профессура.

– Чем вы объясняете назначение этого человека в ваш театр?

– Я не знаю. Иначе как намерением издеваться над нами, объяснить это невозможно. Сейчас весь коллектив переживает. В нем нетворческая атмосфера, хотя люди стараются. Они делают все, что должны делать. И на спектаклях выкладываются.

–​ Правда ли, что часть сотрудников вашего театра уже подали заявление об уходе?

– Да, по-моему, девять или десять человек. Часть этих заявлений подписана, часть – нет. Они подавали эти заявления, выходя от господина Шерлинга.

–​ Это актеры?

– Нет. Это были не актеры. Труппой он еще не занялся, как говорится.

–​ Действительно, я наслышана, что замдиректора не посмотрел у вас ни одного спектакля.

– Да, ну а это были люди других специальностей, проработавшие в нашем театре долгие годы. Это наши администраторы. Это случилось с издательским отделом, который наш главный художник Серей Александрович Алимов пестовал и оберегал как зеницу ока. И наш прекрасный фотограф сказал: "Извините, я унижения терпеть не буду", и ушел. Как я его не уговаривала, он не остался.

Коллектив требует, чтобы господин Шерлинг покинул помещение нашего театра. Он так себя ведет, что с ним вместе ни в каком обществе находиться нельзя. Но я не уверена, что все как-то образуется в ближайшее время. Так мне кажется, потому что вчера после возвращения нашего директора и господина Шерлинга из министерства культуры речь об увольнении не поднималась, – сообщила Екатерина Образцова.

Тем не менее, уже через час после этого разговора Юрий Шерлинг был уволен.

Главный режиссер образцовского театра Борис Константинов сейчас отказывается от интервью. Так что сошлемся на его сообщение, размещенное на сайте ГАЦТК:

"Письмо, поданное коллективом в Министерство культуры, рассмотрено. Директором принято положительное решение. Наш Театр им. С.В. Образцова продолжает работать. У нас столько планов: международный фестиваль, гастроли, репетиции новых спектаклей, конференция-практикум для наших коллег из региональных театров кукол и многое другое. Я благодарен всем, кто поддерживал нас и был с нами! Работаем дальше!"

По мнению заведующей Кабинетом театров для детей и театров кукол Союза театральных деятелей России (СТД РФ) Ольги Глазуновой, увольнение Юрия Шерлинга – это большая радость:

– У него очень скверная репутация, и потому его назначение свалилось, как ком снега на голову. Он начал себя вести абсолютно непрофессионально, не понимая, в какой театр пришел. Когда ты приходишь в театр такого типа как Театр Образцова, созданный этим мастером, со всемирной славой, то хотя бы элементарно надо знать его историю и уважительно относиться к тому месту и к тем людям, к которым ты пришел. Этого не было. Он хамил и вообще вел себя безобразно.

Сотрудники театра вышли на улицу с куклами в руках

Народ возмутился и решил отправить видеопросьбу Путину. Для съемок 12 мая сотрудники театра вышли на улицу с куклами в руках. Все было славно – народ пришел хороший. Поддержать своих коллег пришли актеры и режиссеры из других театров. Я была в этот день рядом с ними.

–​ Как могло случиться, что на руководящий пост в такой театр назначили человека, который никогда никакого отношения не имел к театру кукол и который не знает его специфики?

– Я думаю, что это не собственная идея нового директора. Ему, видимо, Шерлинга порекомендовали. Как известно, новый директор Владимир Бакулев тоже человек не от театра, это бывший спортсмен, но все говорят, что он вел себя как раз прилично. Первое время была тревога по поводу его внезапного назначения. Тоже были волнения, но потом как-то с ним стали нормально общаться. И казалось, что он человек разумный, заинтересован работать в театре продуктивно. Но потом вдруг случилось это приглашение. Я думаю, что это чья-то рекомендация.

–​ Но без Министерства культуры здесь не могло обойтись?

За несколько дней взбаламутил Театр Образцова

– Конечно! Это, скорее всего, их рекомендация. Причем, рекомендовали человека, про которого было известно, что он действительно имеет репутацию, мягко говоря,не очень хорошую. Поэтому у всех сразу были вопросы и недоумение. А он сразу начал уже проявлять себя весьма и весьма активно. За несколько дней так взбаламутил Театр Образцова, который всегда отличался своим спокойствием и даже академизмом, что люди вышли писать видеообращение на улицу. Надо было хорошенечко тряхануть, чтобы люди на это пошли. Далеко не каждый решится на такой шаг.

–​ Характерна ли эта история для российских театров кукол?

– Она исключительная! Чтобы так беспардонно обращались с людьми, к счастью, таких историй не было. Иногда на руководящие посты приходят люди не из театрального мира. Это могут быть, допустим, люди библиотечные или филологи, или педагоги. Но так, чтобы уж совсем-совсем темные и непросвещенные, такого нет. Хотя Юрия Шерлинга нельзя же назвать темным и непросвещенным: он же театральный человек. Так что тут чисто человеческий фактор.

– В образцовском театре люди увольнялись исключительно после хамского разговора с ними. Чем объяснить, что коллектив столь болезненно отреагировал на посягательство на человеческое достоинство? Значит ли это, что до прихода Шерлинга здесь была совсем другая атмосфера?

– Конечно, другая! Прежде всего, надо учесть, что нынешний главный режиссер театра Борис Константинов – человек очень известный в театральном мире, в мире кукольников. Он очень талантлив, а по-человечески очень контактный. На постановки сюда стали привлекать интересных режиссеров. При этом все-таки надо учесть и то, что в театре много лет работает Екатерина Образцова, которая является, по сути дела, хранителем этого очага и традиций. Они очень разные с Константиновым. Екатерина Михайловна больше сохраняет традиции деда, Сергея Владимировича Образцова, а Борис – представляет более современный театр. Он работает в содружестве с очень интересными современными художниками. В театре масса молодых ребят-актеров. В общем, здесь нормальная творческая атмосфера. И фестивали они проводили, и конференции очень интересные проводили – нормальная творческая жизнь. Так что с этим театром следовало поступать более аккуратно. Все-таки надо понимать, что это за театр и кого туда назначают, насколько люди могут соединиться, захотят ли узнать театр, захотят ли понять его долгую жизнь и не разрушить ее. А если даже и совершенствовать, но делать это в пределах разумного, – говорит Ольга Глазунова.