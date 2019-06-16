Власти Москвы потратили на турнир по игре в FIFA 30 млн рублей

Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий департамента спорта города Москвы потратила на турнир по игре в компьютерный футбольный симулятор FIFA 19 около 30 миллионов рублей, сообщает портал kanobu.ru.

Из них четыре с половиной миллиона чиновники выделили на рекламную кампанию, о которой ничего не слышали даже участники турнира. Ещё миллион рублей был выделен на трансляцию матчей по интернету - в частности, на площадках Twitch и Sportbox, а также на сайте телеканала "Матч ТВ". Издание Tjournal сообщает, что согласно информации аналитического центра Esports Charts, в среднем за трансляцией на Twitch следили 87 человек, в пиковый момент - 136.

При этом в турнире, который изначально был объявлен как международный, участвовали только российские игроки. Основным языком трансляции был отмечен английский, хотя сам турнир шёл на русском. Эксперты отмечают, что выбранный английский язык снижал шанс трансляции быть замеченной в разделе FIFA 19, и вообще "складывается ощущение, что организаторы не особо хотели, чтобы об их турнире кто-то узнал".

Также меньше чем за неделю до соревнований организаторы снизили призовой фонд с миллиона рублей до 160 тысяч, объяснив это некими правилами издателя FIFA 19.

Отдельно отмечается, что исходя из документации о тендерах Moscow Cyber Cup - именно так назывался турнир - в качестве его ведущих были приглашены известные журналисты Евгений Савин и Мария Командная с гонораром в 450 тысяч рублей. Однако на самом деле единственным ведущим был видеоблогер Никита Ковальчук.

Сам турнир проходил на "ЦСКА Арене", которая вмещает 10 тысяч человек. Судя по фотографиям, которые разместили в Инстаграме его участники, трибуны во время проведения матчей были почти полностью пустыми.

Портал kanobu.ru цитирует президента Федерации киберспорта Москвы Александра Горбаченко, который выступая на открытие Moscow Cyber Cup выразил уверенность, что "подобные турниры помогут развитию киберспорта в России". Он также высказал надежду, что "организаторы продолжат эту серию турниров".