Главу Дагестана срочно госпитализировали в Москве

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства республики.

В сообщении говорится, что Васильеву поставлен диагноз "воспаление лёгких". На время его отсутствия руководить регионом будет глава правительства Дагестана Артём Здунов.

Владимиру Васильеву 69 лет. Он находится на посту главы Дагестана с начала октября 2017 года. До сентября 2018 года он был временно исполняющим обязанности, затем победил на выборах. До Васильева Дагестаном управлял Рамазан Абдулатипов.

Ранее Васильев руководил фракцией "Единая Россия" в Госдуме. Президент России Владимир Путин заявил, что отправил его в Дагестан как "политического тяжеловеса". При нём в Дагестане начались расследования дел о коррупции в отношении высокопоставленных чиновников республики.