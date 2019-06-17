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Деньги на Свободе

Страна Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев гладит щенка в Ашхабаде, 31 мая 2019 год

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Новый выпуск программы Максима Бланта "Деньги на Свободе" в прямом эфире в 18:05

В какой стране живет Дмитрий Медведев, чем аукнется очередная "модернизация" пенсионной системы и зачем банкам знать, на что вы тратите деньги? Ответы даст Максим Блант в новом выпуске программы "Деньги на Свободе".​

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