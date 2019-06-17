Страна Дмитрия Медведева

В какой стране живет Дмитрий Медведев, чем аукнется очередная "модернизация" пенсионной системы и зачем банкам знать, на что вы тратите деньги? Ответы даст Максим Блант в новом выпуске программы "Деньги на Свободе".
Новый выпуск программы Максима Бланта "Деньги на Свободе" в прямом эфире в 18:05
В какой стране живет Дмитрий Медведев, чем аукнется очередная "модернизация" пенсионной системы и зачем банкам знать, на что вы тратите деньги? Ответы даст Максим Блант в новом выпуске программы "Деньги на Свободе".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.