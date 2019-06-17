Перед въездом в Екатеринбург повесили указатель "Город бесов"

На въезде в Екатеринбург на трассе, которая ведёт из аэропорта, под указателем с названием города появилась табличка "город бесов". Об этом сообщает портал E1.RU. Фотографию указателя прислали в редакцию местные жители.

Вскоре табличку убрали по требованию городской автоинспекции. В ведомстве сообщили, что за самовольную установку знаков предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Кто её автор не известно.

"Городом бесов" Екатеринбург назвал телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя в эфире радиостанции "Вести FM" массовые протесты жителей города против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. "Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш", сказал Соловьёв и пообещал "приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей".

После этих слов на Соловьёва подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, с заявлением в Генеральную прокуратуру России обратился екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский, сообщает Znak.com.