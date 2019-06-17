Перед въездом в Екатеринбург повесили указатель "Город бесов"

На въезде в Екатеринбург на трассе, которая ведёт из аэропорта, под указателем с названием города появилась табличка "город бесов". Об этом сообщает портал E1.RU. Фотографию указателя прислали в редакцию местные жители.
Вскоре табличку убрали по требованию городской автоинспекции. В ведомстве сообщили, что за самовольную установку знаков предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Кто её автор не известно.
"Городом бесов" Екатеринбург назвал телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя в эфире радиостанции "Вести FM" массовые протесты жителей города против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. "Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш", сказал Соловьёв и пообещал "приехать в Ёбург, чтобы гонять там чертей".
После этих слов на Соловьёва подала жалобу в полицию жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец. Кроме того, с заявлением в Генеральную прокуратуру России обратился екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский, сообщает Znak.com.
- Акции протеста против строительства храма в сквере возле Театра драмы в центре Екатеринбурга начались в мае. Несколько дней в сквере продолжались несогласованные митинги, в которых участвовали тысячи горожан. Около ста человек были задержаны полицией. Активная фаза противостояния завершилась после того, как президент России Владимир Путин предложил провести в городе опрос о месте строительства храма.
- Противники строительства собора настаивают, что РПЦ не должна застраивать немногочисленные городские общественные пространства. Сторонники уверены, что активисты выступают против строительства любого храма, а не выбора площадок. Патриарх Кирилл заявлял, что акции против строительства были "спланированными".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.