Экспертизу по делу "Седьмой студии" представят в конце лета

Финансово-экономическая и оценочно-творческая экспертиза по делу "Седьмой студии" будет завершена во второй половине августа "при условии достаточности представленных материалов". Об этом на очередном заседании Мещанского суда сообщила судья Ирина Аккуратова, передаёт корреспондент Радио Свобода.
На сегодняшнем заседании судья зачитала заявление экспертов Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте. Они сообщили, что начали работу только 15 мая.
Следующее заседание суда назначено на 16 августа.
- Режиссёра Кирилла Серебренникова, бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского, генерального директора компании Юрия Итина и бывшего директора департамента господдержки искусства Министерства культуры Софью Апфельбаум обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах.
- Дело главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство.
- Все обвиняемые, кроме Масляевой, свою вину отрицают и считают уголовное дело сфабрикованным. Деятели культуры в России и десятках стран мира неоднократно требовали освободить Кирилла Серебренникова и его коллег.
- В апреле Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум, проходящим по делу, изменили меру пресечения с домашнего ареста под подписку о невыезде. А дело бухгалтера Нины Масляевой – единственной, кто признал вину, – отправили обратно в прокуратуру.