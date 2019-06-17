Экспертизу по делу "Седьмой студии" представят в конце лета

Финансово-экономическая и оценочно-творческая экспертиза по делу "Седьмой студии" будет завершена во второй половине августа "при условии достаточности представленных материалов". Об этом на очередном заседании Мещанского суда сообщила судья Ирина Аккуратова, передаёт корреспондент Радио Свобода.

На сегодняшнем заседании судья зачитала заявление экспертов Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте. Они сообщили, что начали работу только 15 мая.

Следующее заседание суда назначено на 16 августа.