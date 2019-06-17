Умер бывший глава "идеологического" управления КГБ Филипп Бобков

В Москве умер бывший заместитель председателя КГБ СССР, начальник Пятого упралеия, отвечавшего за борьбу с идеологическими диверсиями, генерал Филипп Бобков. Ему было 93 года. Об этом РИА Новости сообщили его родственники.

По их словам, генерал умер в реанимации военного госпиталя около 8 утра 17 июня. Точная причина смерти пока неизвестна.

Бобков, прошедший путь от помощника оперуполномоченного до первого заместителя председателя КГБ СССР, за 45 лет службы застал 12 руководителей КГБ. Он работал над идеологической контрразведкой, занимался борьбой с иностранной агентурой, расследованием терактов в СССР, решал межнациональные конфликты и противодействовал "антисоветским" элементам.

В 1968 году в структуре КГБ было создано 5-е "идеологическое" управление, а уже с 1969 года и в течение следующих 14 лет его бессменно возглавлял Филипп Бобков. Его называли одним из организаторов политических репрессий в Советском Союзе, яростным борцом с диссидентами.

С 1992 по 2001 год генерал Бобков руководил аналитической службой группы "Мост" Владимира Гусинского.