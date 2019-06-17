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В Бельгии уволили офицера по подозрению в связях с Россией

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Бельгийские спецслужбы уволили офицера, которого подозревают в связях с российским олигархом. Об этом сообщает местная пресса.

По данным журналистов, офицера взяли на службу в 2004 году. У него был опыт работы в международной торговле с одной из республик бывшего СССР. Военному открыли доступ к документам с грифом "секретно". Однако из-за общения с неким российским бизнесменом он вызвал подозрения у службы госбезопасности Бельгии.

Параллельно расследование вела и военная разведка. В итоге офицера уволили. Сам он утверждал, что ему "не дали возможности объяснить свои деловые связи".

В январе в Бельгии отстранили от должности главу военной контрразведки Клемента Ванденборре. Его заподозрили в шпионаже в пользу России.

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