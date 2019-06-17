Мосгорсуд вдвое сократил срок ареста Леонида Волкова

Московский городской суд сократил срок административного ареста Леонида Волкова с пятнадцати до восьми суток. Об этом сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Исходя из решения суда, ближайший соратник Алексея Навального должен выйти на свободу во вторник.

10 июня Тверской районный суд Москвы приговорил Волкова к 15 суткам ареста по делу об акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге 9 сентября прошлого года. Соратника Навального признали виновным "в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств".

До этого Волков провел 20 суток в изоляторе временного содержания по делу об аналогичной акции в Москве, которая состоялась в тот же день. Тогда его признали виновным в проведении публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда имуществу. После выхода из спецприемника Волков снова был задержан.

Защита арестованного настаивала на том, что он не являлся организатором публичного мероприятия и реализовывал своё право на распространение информации. Кроме того, его нельзя дважды судить за одни и те же действия.

При этом сам Волков во время проведения акций вёл онлайн-трансляцию, находясь за пределами России.

В ФБК также сообщили, что полицейские обещали привлечь соратника Навального к ответственности за митинги против пенсионной реформы ещё в восьми городах.