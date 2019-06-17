Медведев постановил скрыть данные руководителей крымских компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в едином государственном реестре юридических лиц разрешается скрывать данные о руководителях компаний, зарегистрированных на территории аннексированных Крыма и Севастополя.

Кроме того, отныне в реестре можно скрывать информацию тем юридическим лицам, в отношении которых иностранными государствами введены санкции.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете данных, которые способствуют введению ограничительных мер в отношении России. В случае принятия документа, нарушителям грозит уголовная ответственность и штраф до 5 миллионов рублей, а также запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.